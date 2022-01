Collegno, dal 17 gennaio tre linee della Gtt cambiano capolinea

A partire da lunedì 17 gennaio le linee 44, 76 e CP1 della Gtt modificano il capolinea nel Comune di Collegno.

Linea 44

Direzione via Portalupi: da via Portalupi prosegue per strada Torino (SS24), via Venaria, viale Partigiani dove effettua nuovo capolinea presso la fermata n. 3677 - "Partigiani Cap.".

Direzione via Don Borio: dal nuovo capolinea di viale Partigiani prosegue per via Allegri, percorso attuale.

Linea 76

Percorso circolare: effettua nuovo capolinea in viale Partigiani presso la fermata n. 3678 - "Partigiani cap." da cui prosegue per via Allegri, percorso attuale.

Linea CP1