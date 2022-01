Dai giardini di piazza Zara all’area pedonale di piazzale Parri: attesa per le nuove intitolazioni

I giardini di piazza Zara, in Borgo Pilonetto, attendono ancora di essere nominati. A domandarsi come mai è l’associazione Amici di Pilonetto in un post su Facebook scritto dal vice presidente Carlo Curletto: “Nel mese di ottobre del 2017, la nostra Associazione aderì con entusiasmo alla proposta dei consiglieri di Circoscrizione otto Augusto Montaruli e Paola Parmentola di intitolare i giardini di piazza Zara alla grande figura dell'avvocato Massimo Ottolenghi, vanto del Borgo Pilonetto”. A distanza di quattro anni però nulla si è mosso.

“La precedente Amministrazione Comunale non ha trovato il tempo e il modo di approvare la mozione presentata nella primavera del 2018”. Di qui l’appello all’Amministrazione Lo Russo. “Speriamo vivamente che quella attuale trovi lo spazio per attuare questa iniziativa così attesa dalle persone del Pilonetto e non solo, che ebbero il privilegio di conoscere Massimo Ottolenghi”.

Dai giardini di piazza Zara all’area pedonale di piazzale Parri. Sono diverse le aree della Circoscrizione 8 che attendono di essere rinominate.

“Abbiamo in sospeso numerose intitolazioni e iniziative - spiega sempre sui social il presidente della 8 Massimiliano Miano -. Da Mattia Aversa a Mario Molinari, da Eva Mameli-Calvino a Mario Ottolenghi, da Gianmaria Testa alla Targa in ricordo dell'ex Circolo Garibaldi. Attendiamo un ok da parte della Commissione Toponomastica per poter avviare le numerose cerimonie che daranno lustro ai luoghi a suo tempo individuati”.