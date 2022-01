Sansicario archivia i suoi primi 50 anni e punta a ritornare una delle regine della Valle di Susa

Fu subito un successo, ma poi vennero anni più difficili, con crisi e addirittura il fallimento della società di gestione delle attività commerciali. Ma con l'inizio del 2022 si punta a ripartire, con un piano di sostegno e l’apertura di nuove attività commerciali, compresi grandi marchi che hanno scelto di puntare su Sansicario.

“Siamo orgogliosi di avere accettato questo impegno per aiutare Sansicario a crescere - dichiara Santinelli -. Sansicario merita i nostri sforzi ma soprattutto lo meritano i soci che hanno dato vita anni fa alla Cooperativa di cui oggi sono Presidente. Persone che credono nelle potenzialità della stazione sciistica che, vale la pena ricordarlo, con i suoi 2.200 immobili versa nelle casse del Comune di Cesana circa il 50% dell’IMU percepito da quest’ultimo. Una cifra considerevole che se reinvestita almeno in parte darebbe una bella spinta tanto alle attività invernali che a quelle estive di Sansicario. Noi come Cooperativa stiamo comunque lavorando per dare servizi qualificati e qualificanti in modo da attrarre nuovi villeggianti oltre a quelli che già frequentano la stazione, rendendo sostenibili economicamente le attività commerciali che hanno deciso di aprire, come Fabbricatorino. E direi che i risultati ci stanno dando ragione del percorso intrapreso”.