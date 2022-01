Grugliasco, conto alla rovescia per l'assegnazione di 21 orti urbani

I cittadini residenti in Grugliasco con un reddito del nucleo familiare non superiore a 70mila euro (con esclusione - dal computo del reddito – dell’eventuale trattamento di fine rapporto percepito), possono presentare domanda di inserimento nelle liste di iscrizione per l’assegnazione di orti urbani entro venerdì 11 febbraio.