Non migliora la situazione smog a Torino e provincia, altri due giorni di stop per i diesel Euro 5

Non migliora la qualità dell'aria a Torino e provincia, così proseguono fino a mercoledì 19 gennaio le limitazioni previste dal livello 1 del semaforo anti smog, che si conferma di colore arancione.

Almeno ancora per due giorni, dunque, dalle 8 alle 19 sarà attivo il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone e dei diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il sistema Move In.

Il provvedimento riguarda 33 comuni del territorio torinese: oltre al capoluogo, Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.