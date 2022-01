Controlli nelle aree della movida: per 3 esercizi disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni

Lo scorso sabato sera gli agenti della polizia, insieme a carabinieri, guardia di finanza e municipale, hanno effettuato una serie di controlli negli esercizi ubicati nelle zone della "Movida", volti a verificare l’osservanza delle prescrizioni Covid-19.

Nel corso dell’attività, sono stati sanzionati due minimarket, rispettivamente in via Bava ed in via Bonafous, in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche dopo l’orario consentito.

Ulteriori verifiche sono state svolte in due locali in via Matteo Pescatore, sovraffollati al momento del controllo. Per entrambi gli esercizi è stata disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni. All’interno di uno di questi, 3 avventori sono stati sanzionati in quanto sprovvisti di green pass, così come il titolare per l’omesso controllo.

Chiusura della durata di 5 giorni anche per un circolo culturale in zona Valdocco, poiché inottemperante alle disposizioni relative alle aperture dei locali di intrattenimento.