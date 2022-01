Caluso, minacce no vax sul muro del centro vaccinale

I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno cercando di identificare il vandalo che, con una bomboletta spray, l'altra notte, ha scritto minacce ai medici vaccinatori sulla facciata del Chiostro dei Frati Francescani, l'edificio storico oggi adibito a centro vaccinale anti-Covid di Caluso.

La frase "Ci fa le punture deve morire", oltretutto con un evidente errore ortografico, è stata fatta cancellare dal sindaco.



“Tutta la mia solidarietà a medici e volontari; a Caluso come in tutto il Canavese il lavoro fatto in questo anno è immenso: grazie per tutto quello che avete fatto, anche per merito vostro i cittadini hanno risposto benissimo”, commenta il parlamentare della Lega Salvini Premier, Alessandro Giglio Vigna, che ha voluto manifestare la sua solidarietà. “Oltraggioso e stupido – gli fa eco Andrea Cane, vicepresidente leghista della commissione Sanità del Consiglio regionale – il messaggio che minaccia medici e operatori sanitari che, insieme a tanti volontari, permettono performance vaccinali che stanno salvando l’Italia dai danni ben peggiori che stiamo vedendo in altri Paesi. Sono certo che i Carabinieri faranno tutto il possibile per individuare e sanzionare gli autori di un gesto vile e sciocco. Grazie nel frattempo al Sindaco per aver fatto rimuovere rapidamente lo scempio”.

“Un doppio oltraggio: verso medici, infermieri e volontari che dedicano, ogni giorno, il loro tempo e la loro professionalità a tutti noi e anche verso il Comune di Caluso, per aver danneggiato, biecamente, un edificio di valore storico. La scritta parla da sola”. Queste le parole del consigliere regionale Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, dopo aver appreso quanto successo nei giorni scorsi a Caluso.