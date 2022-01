Spacciava vicino a una chiesa, arrestato pusher con 21 dosi di eroina e cocaina

I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno arrestato un senegalese di 31 anni, in Italia senza fissa dimora, per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso a vendere eroina in corso Palermo, vicino alla chiesa parrocchiale di Maria Regina della Pace. A suo carico risulta anche un ordine a lasciare il territorio nazionale.