Cordolo soft per bus e berlinesi in via Vanchiglia, Foglietta: "Faremo un anno di prova"

Un anno di prova per la "rivoluzione" viabilità in via Vanchiglia. Sceglie la via del compromesso con i cittadini ed i commercianti l'assessore alla mobilità Chiara Foglietta. Oggi in commissione sono infatti stati ascoltati i residenti del quartiere della Circoscrizione 7 che, a metà dicembre, avevano presentato una petizione per chiedere di stoppare la realizzazione del divisorio tra mezzi pubblici e privati in via Vanchiglia.