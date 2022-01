Fertili Terreni Teatro: al via il calendario di spettacoli della seconda parte della stagione "Over The Rainbow"

Da giovedì, 20 gennaio, ricomincia il calendario di spettacoli della stagione "Over the rainbow" di Fertili Terreni Teatro. Una rassegna di 28 titoli che coinvolge tre teatri torinesi: San Pietro in Vincoli, Bellarte e Off Topic.

Si inizia con Ruy Blas di Victor Hugo. Quattro quadri sull’identità e sul coraggio, in scena il 20 e 21 gennaio alle ore 21 e il 22 e 23 gennaio alle 19 a San Pietro in Vincoli Zona Teatro: l’adattamento dall’opera è firmata da Il Mulino di Amleto, compagnia vincitrice del Premio della Critica ANCT 2021.

Diretti da Marco Lorenzi, gli attori Yuri D’Agostino, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Alba Maria Porto, Rebecca Rossetti, Angelo Tronca, entrano nel cuore del melodramma ottocentesco e riportano in vita per il pubblico - parte integrante dell’azione, collocato sui tre lati dello spazio scenico - una viva e raffinata riflessione sul senso d’identità.

Sullo sfondo di un mondo che è sul punto di crollare, Ruy Blas, spettacolo vincitore del Premio SIAE Sillumina 2016, è la storia di un uomo che, vittima di un inganno, si ritrova a rivestire un ruolo e un nome non suoi, riuscendo tuttavia a utilizzare al meglio le sue qualità. Il cuore del progetto è il piacere e l’emozione di mettere in dialogo e al contempo in cortocircuito tra loro un testo teatrale, apparentemente lontano, con la tecnologia e le forme che il teatro contemporaneo mettono a disposizione: un dialogo tra Victor Hugo e gli uomini di oggi.

Proprio per scoprire e approfondire i temi e il percorso artistico che ha portato alla messa in scena dello spettacolo, sabato 22 dopo lo spettacolo, il pubblico potrà fermarsi in sala per “L’incontro con l’artista”: uno speciale momento di confronto e una chiacchierata con gli artisti appena scesi dal palco.

Fertili Terreni Teatro dà ai suoi spettatori la possibilità di decidere quanto pagare il proprio il biglietto di ingresso allo spettacolo, scegliendo fra tre opzioni: 8-10-15 euro.

Fino al 23 gennaio, Fertili Terreni Teatro propone anche un appuntamento speciale, che anticipa la seconda parte della stagione: con La Stanza, Mixed media in Virtual Reality lo spettatore potrà addentrarsi nelle cripte sotterranee di San Pietro in Vincoli Zona Teatro, vivendo un'esperienza d'archivio immersiva in Virtual Reality.

Per info e biglietteria: www.fertiliterreniteatro.com