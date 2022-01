Giovani scrittori cercasi, alla biblioteca Arpino di Nichelino appuntamento con "Incipit offresi"

E' il momento di farsi avanti per i giovani aspiranti scrittori di Nichelino. Oggi, giovedì 20 gennaio, a partire dalle ore 18 la biblioteca civica Giovanni Arpino ospiterà la prima tappa della settima edizione di "Incipit offresi", il primo talent itinerante della scrittura dedicato agli aspiranti autori e autrici: l'incontro sarà condotto dagli attori di B-Teatro accompagnati dalle sonorità del pianista e tastierista Enrico Messina.

In sei anni scoperti oltre 40 autori

Ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, insieme alla Regione Piemonte, “Incipit Offresi” (che per la prima volta coinvolge cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Lazio) è un format a tappe il cui obiettivo non è premiare il romanzo vincitore ma scovare nuovi talenti. Gli aspiranti scrittori, infatti, possono proporre la propria idea di libro e avere l’opportunità di incontrare gli editori coinvolti nelle diverse fasi del progetto.

In sei anni “Incipit Offresi” ha scoperto oltre 40 nuovi autori, pubblicato 60 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Si tratta di una sfida a colpi di incipit all’interno di biblioteche e luoghi di cultura (online e/o in presenza), visibile anche in diretta streaming, da ottobre 2021 a giugno 2022, e per ogni appuntamento (19 in totale, più un ballottaggio, due semifinali e la finale) i partecipanti avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro.

La novità della s fida uno contro uno

Quest’anno c’è una novità in più: la sfida uno-contro-uno tra i concorrenti direttamente giudicati dal pubblico in sala (nel caso di eventi in presenza) e dalla giuria tecnica. Tra i duellanti, chi otterrà più voti passerà alla fase successiva dove avrà a disposizione altri 30 secondi di lettura prima del voto tecnico. Designato il/la vincitore/rice di tappa, si attenderà il voto (da remoto) del pubblico (attraverso la piattaforma predisposta dal Comitato Organizzatore).

Chi otterrà più preferenze accederà al ballottaggio: i primi classificati di ogni tappa, oltre a eventuali ripescaggi, saranno ammessi alle semifinali seguite dalla finale in programma a giugno 2022 (le ultime tre sono state presentate da Neri Marcoré, Boosta dei Subsonica e Iaia Forte).

I premi e come partecipare

I premi previsti sono: 1.500 euro per il vincitore e 600 per il secondo classificato. La partecipazione a “Incipit Offresi” è gratuita ed è aperta a scrittori e scrittrici maggiorenni, esordienti e non, di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare l’incipit inedito (massimo 1000 battute) della propria opera e una descrizione dei contenuti dell’opera (massimo 1800 battute).

La gara sarà trasmessa sulla rete 7WEB.TV e disponibile sulle pagine Facebook e Youtube di “Incipit Offresi”, e sulle pagine delle biblioteche partner e altri canali collegati.

Per informazioni e iscrizioni : tel. 339 5214819

info@incipitoffresi.it oppure www.incipitoffresi.it