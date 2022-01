Attacco hacker Comune Torino, 500 giorni per ripristinare attività. Fissolo: "Serve assessore cyber-sicurezza"

Serviranno circa 500 giorni, cioè più di 16 mesi, per ripristinare l’attività informatica del Comune di Torino dopo l’attacco hacker del 15 novembre scorso. In poche ore i tecnici sono riusciti a mettere in sicurezza la rete informatica di Palazzo Civico e non sono stati trafugati dati sensibili, ma per diversi giorni si sono registrati pesanti disservizi, a partire dal blocco delle anagrafi e dell’impossibilità di stampare qualsiasi documento contenuto nei server.

Assessore alla sicurezza informatica

A forzare il sistema un gruppo di cybercriminale, dal nome Conti e con base in Russia, che a maggio dello scorso anno si erano introdotti nella rete informatica della sanità irlandese. Attacchi informatici che generano pesanti danni alla rete della Pubblica Amministrazione. Di qui la proposta del capogruppo comunale dei Moderati Silvio Fissolo, che “impegna il Sindaco e la Giunta a introdurre il tema della sicurezza informatica (cyber security) aggiungendo una nuova delega in capo all’Assessorato competente in materia”, cioè all’assessore Gianna Pentenero.

Serve strategia anti-hacker

“Abbiamo bisogno – spiega l’esponente di maggioranza - di maggiore formazione: è molto importante porre attenzione alla gestione dei messaggi e degli allegati di posta elettronica, soprattutto se di dubbia provenienza. È altresì fondamentale definire una strategia anti-hacker accompagnata da un percorso di aggiornamento e consapevolezza degli utenti”. Una necessità che riguarda anche la Regione Piemonte, dove il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano ha presentato una mozione sul tema.