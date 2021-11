Caos a Palazzo Civico: disagi ai sistemi informatici e alla posta elettronica. Attacco hacker in corso

Tecnici in azione, a Palazzo Civico, con l'invito a non accedere ai sistemi informatici per evitare qualsiasi rischio e lasciare i computer spenti. L'allarme è scattato in queste ore, proprio all'inizio della settimana: programmi ko e posta elettronica fuori uso per moltissimi utenti della rete comunale.

Non si esclude possa trattarsi di un attacco hacker, ma per il momento non ci sono certezze. Prudenza innanzitutto, però, per evitare che ipotetici problemi possano diffondersi ulteriormente.



Quel che appare sicuro, è che il tilt riguarda diversi uffici legati al Comune e non soltanto quelli centrali. Non si esclude che ci possano essere problemi anche per quanto riguarda le anagrafi, così come per i servizi cimiteriali.