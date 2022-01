Vendita calze online, i modelli i colori più apprezzati

Che siano a rete, velate, glitterate o personalizzate, le calze sono indumenti essenziali che mutano ma non tramontano.

Le donne amano particolarmente variegare modello e colore giornalmente, abbinandolo in modo coerente a ogni situazione.

Quale oggetto di culto, il collant è da sempre considerato uno tra gli indumenti più sensuali.

Inventato negli Stati Uniti verso la fine degli anni ’50, iniziò a diffondersi enormemente negli anni ’60, periodo in cui iniziò a spopolare la minigonna.

Sono più di sessant’anni che il collant è in commercio, ma ogni anno cambia e si trasforma per mantenere la sua fama di oggetto di culto e di tendenza, da avere sempre a disposizione all’interno del guardaroba.

Ma quali sono i colori e modelli più apprezzati?

Scopriamolo insieme

La passione per le calze a rete

Ci si è chiesto quale versione di calze e collant, amano le donne italiane se quella classica o a rete; ebbene, secondo un recente sondaggio, il 59% preferisce le calze a rete, soprattutto quelle impreziosite da trame floreali, perle, cristalli o dettagli colorati.

Se, negli ultimi anni, i collant a rete erano apparentemente spariti di circolazione, nello scorso anno hanno conquistato sempre più donne e sono nuovamente di tendenza, anche quelli a caviglia e a gambaletto.

Sempre in base ad un sondaggio recentemente condotto, le donne preferiscono indossarle sotto i jeans o i pantaloni mostrando l’elastico dei collant appena visibile sopra la cintura.

Poi c’è la categoria di donne che amano calzarle con la minigonna o con i jeans strappati; tra i possibili colori, quello nero è di gran lunga quello preferito dalle donne.

Vendita calze online: il collant nero

Le donne non hai mai rinunciato al più classico dei colori: il nero.

Un collant nero è sempre capace di reinventarsi lasciando spazio a versioni sempre più eccentriche.

In ogni stagione viene proposto senza nessun limite di fantasia.

Le donne italiane che amano visitare i siti web di vendita calze online, hanno sempre un occhio di riguardo a questo colore.

La versione classica è sempre la più gettonata, ma le donne hanno imparato anche a considerare proposte che mettono la fantasia in evidenza: pois, stelle, fiori, brillanti e perle sono soltanto alcuni esempi.

Un altro grande must della seduzione è il collant super velato, molto amato dalle donne che amano osare e che vogliono scegliere un look elegantemente retrò e audace.

Vendita calze online: le altre grandi proposte

La vendita calze online non si ferma certo qui; ci sono così tanti modelli di calze, da creare l’imbarazzo della scelta.

Particolarmente di tendenza sono le tonalità neon, sicuramente la scelta più cool della stagione.

Possono essere sfoggiate in versione monocromatica oppure si può anche giocare con i contrasti buttandosi su abbinamenti particolari e inaspettati.

Poi c’è un modello che unisce comodità e caldo alle gambe: la calza di lana, perfetta in questa stagione se abbinata a sofisticati look e tacchi alti.

Per le donne che amano l’effetto strong, la tendenza migliore è quella di unire in modo divertente e fantasioso, il look al colore delle calze, senza però andare troppo sul kitsch.

Invece, per un effetto più classico, si può puntare sulle macro-stampe iconiche in stile pied de poule.

Tornando ai collant, non può assolutamente mancare il pizzo, che resta indubbiamente l’elemento più “femminile” da indossare: in versione a tinta unica, con un mix di colori oppure nero, offre a chi lo indossa un nuovo lato ironico e divertente.

Infine, in molte optano anche per la calza di maggior spessore in denari dal momento che si può abbinare con un paio di sneakers, con anfibi neri di pelle oppure sotto la minigonna quando le temperature sono molto rigide.