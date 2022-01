'Mille occhi su Bordighera - Motivi Bordigotti...': c’è ancora tempo per partecipare al concorso fotografico a premi organizzato dal Comune

“Mille occhi su Bordighera - Motivi Bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto”: questo il nome della nuova iniziativa del Comune di Bordighera per valorizzare i tesori paesaggistici di questo angolo della Riviera dei Fiori.

Ogni fotografo, professionista o amatoriale, potrà partecipare gratuitamente al concorso inviando tre immagini inedite a colori, di cui una dedicata agli scorci che ispirarono le tele dipinte da Claude Monet, il maestro francese dell’impressionismo, durante il suo soggiorno a Bordighera nel 1884. Saranno inoltre privilegiati gli scatti che invitino ad identificare la città ed il suo meraviglioso territorio come meta ideale di una vacanza o di un viaggio, con particolare riferimento alla focalizzazione del dettaglio fisico ed emozionale.

Prevista, da parte di una giuria composta da fotografi professionisti, l’assegnazione di tre premi in denaro:

1° premio: euro 1.200,00;

2° premio: euro 600,00;

3° premio: euro 300,00.

I vincitori saranno annunciati nel corso di una mostra aperta al pubblico in cui saranno esposte le migliori cinquanta fotografie che, selezionate dalla commissione, saranno stampate ed incorniciate a cura del Comune.

I dettagli in merito alle caratteristiche tecniche e all’invio delle immagini sono disponibili sul sito istituzionale cittadino, all’indirizzo https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/concorso_fotografico. Ad iniziativa terminata le fotografie potranno essere utilizzate dal Comune di Bordighera per finalità istituzionali e promozionali, con l’esclusione della finalità di lucro; gli autori, che per il fatto di partecipare al concorso nulla potranno pretendere come diritto d’autore, manterranno comunque la paternità dell’opera e saranno menzionati in caso di pubblicazione.

Per partecipare e vincere c’è tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 18 marzo 2022: una bella occasione per mettersi alla prova dietro la macchina fotografica e fissare in uno scatto la meraviglia di Bordighera!