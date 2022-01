"Quella passala a me": tre torinesi indagati per violenza sessuale e rapina dopo le aggressioni a Milano a Capodanno

"Questa passala a me, quella dalla a me". Sarebbero queste parole raggelanti alcune delle frasi che le ragazze rimaste vittime di aggressione e violenza in piazza Duomo, nella notte di Capodanno a Milano, avrebbero sentito pronunciare dal "branco".



Un branco che avrebbe alcuni elementi anche qui a Torino: come i tre giovani che sono stati perquisiti nella giornata di oggi e che adesso risultano a vario titolo indagati per violenza sessuale di gruppo e rapina.



Altri due ragazzi sarebbero stati oggetti di perquisizione, ma non sarebbero indagati al momento. Le vittime, due ragazze tedesche, hanno raccontato nelle loro ultime audizioni alcune delle parole sentite durante quei momenti terribili. "Ci hanno trattato come merce".