Tenta il borseggio davanti al Comune: arrestato

Sabato pomeriggio, un signore era a passeggio con i suoi cani in via XX Settembre quando all’altezza di piazza Palazzo di Città si accorge di avere alle spalle un giovane che sta frugando nello zaino che ha alle spalle. La vittima si accorge che il ladro ha nelle mani il suo smartphone che custodiva nel cappotto e cerca di riprenderselo. A tale reazione, il giovane, un venticinquenne marocchino, cerca di aggredire la vittima che riesce a schivare i colpi, riuscendo anche a recuperare il telefono. Alla scena assistono alcuni passanti che chiamano la Polizia. Gli agenti del Commissariato Centro intervenuti fermano e arrestano il cittadino straniero per rapina. Il venticinquenne viene anche denunciato in stato di libertà per la resistenza opposta agli agenti durante le fasi dell’arresto e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.