Officina parcheggiava su suolo pubblico 8 veicoli privi di assicurazione: 7 mila euro di multa per il titolare

A seguito di numerosi esposti di cittadini che lamentavano l’occupazione costante dell'area di sosta ubicata all'angolo tra corso Grosseto e via Ala di Stura da parte di veicoli appartenenti a un’officina meccanica, gli agenti del Comando Territoriale V (Borgo Vittoria–Madonna di Campagna–Lucento–Vallette) della Polizia Municipale hanno effettuato una seria di accertamenti che hanno condotto al sequestro delle auto.

In totale sono stati rimossi 8 i veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, riconducibili alla vicina attività di autoriparazione e parcheggiati su suolo pubblico anziché nel cortile interno per il ricovero dei mezzi, sottraendo in tal modo parcheggio ai residenti.

Il titolare dell'autosalone meccanico, è stato sanzionato per un totale di quasi 7.000 euro e, per poter tornare in possesso dei veicoli, dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti i mezzi e al pagamento delle spese di rimozione e deposito.

Trattandosi di pratica diffusa sul territorio, nei prossimi giorni, la polizia Municipale pianificherà altri interventi mirati.