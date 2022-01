Minacce anarchiche, Montaruli: "Presenterò interrogazione parlamentare"

"Dopo lo sgombero dell'occupazione anarchica di via Bersezio, i muri del quartiere Aurora sono tornati ostaggio di scritte che incitano alla rivolta contro le forze dell'ordine e minacciano la nostra capogruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi. Presenterò un'interrogazione in parlamento per chiedere che venga alzata l'attenzione sul fenomeno, divenuto ormai inquietante" a dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, raccogliendo la segnalazione della capogruppo di Fdi Alessi, da sempre in prima fila contro il degrado e le violenze del mondo anarchico.