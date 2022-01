Stellantis, cresce l'attesa per il Piano globale del 1° marzo: intanto si punta a crescere in Cina

Le grandi "rivelazioni" sono attese per il 1° marzo, quando il Gruppo alzerà il sipario sul suo piano strategico globale, ma intanto Stellantis continua a guardare con interesse verso Oriente. E in particolare verso la Cina: è di queste ore infatti l'ufficialità dell'accordo tra la realtà nata dalla fusione tra Fca e Peugeot e la Gac, con cui è già in atto una joint venture: dal 50%, però, il gruppo guidato da Carlos Tavares vuole salire al 75%, aumentando di fatto il controllo.



"L’annuncio è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina. GAC Group e Stellantis collaboreranno per completare le formalità dell’accordo, che rimane soggetto all’approvazione del governo cinese", si legge in una nota ufficiale diffusa dal Gruppo.