Barca e Bertolla, posta chiusa da tre mesi dopo il furto. I residenti si mobilitano

L'ufficio postale di via San Damiano Chiesa è chiuso da tre mesi. Da quando cioè, il 30 ottobre scorso, una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat per portare via i soldi. E così da quasi 180 giorni gli anziani, ma in generale i residenti di Barca e Bertolla, devono fare i chilometri per ritirare la pensione o mandare una raccomandata.