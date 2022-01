Oltre 300 alla biciclettata di protesta contro Esselunga (FOTO e VIDEO)

“La città non ha bisogno di altri supermercati, ci vogliono biblioteche e luoghi di aggregazione, no all’ennesima cementificazione”. È il messaggio lanciato dai manifestanti contrari alla realizzazione del supermercato Esselunga, nell’ex area Westinghouse, a due passi dal tribunale, che oggi pomeriggio si sono dati appuntamento in corso Vittorio Emanuele per una biciclettata di protesta.

A rischio l'area verde dell'ex Lamarmora

Il progetto, fra le altre cose, cancellerebbe l’area verde dell’ex caserma Lamormara e il centro gestito dall’associazione Comala. La biciclettata fa seguito al presidio di protesta di due sabati fa, quando la polizia aveva risposto con delle cariche di alleggerimento.