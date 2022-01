Moncalieri regala il 'kit dei coraggiosi' ai bimbi che scelgono di vaccinarsi

Da ieri ad attendere i bambini e le famiglie nel centro vaccinale pediatrico di strada Vignotto a Moncalieri (dove in questo fine settima c'è l'accesso diretto per la fascia 5-11 anni) c’è una sorpresa golosa e divertente. Il 'kit dei coraggiosi' per i più piccoli Dopo il vaccino, a tutte le bambine e ai bambini tra i 5 e gli 11 anni viene consegnato il 'kit dei coraggiosi'. Dentro la shopper bag “made in Moncalieri” troveranno una gustosa merenda e un ingresso omaggio al cinema UCI del 45° Nord. L’iniziativa è promossa dal Comune di Moncalieri insieme a UCI Cinemas, Banco Alimentare del Piemonte, Carrefour di Moncalieri Rossi (Le Porte).

“UCI Cinemas è lieta collaborare con le Istituzioni Locali e poter contribuire con un piccolo gesto alla promozione di questa iniziativa”, sottolinea la Direzione UCI di Moncalieri. Montagna: "La città si dimostra comunità"

“Moncalieri dimostra ancora una volta di essere una Comunità in cui ognuno fa la propria parte: ringrazio i partner che hanno collaborato a questa iniziativa", dichiara il Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, presente in strada Vignotto insieme all'assessore Silvia Di Crescenzo. "Questo omaggio è un piccolo segnale per ringraziare le famiglie e i bambini che hanno scelto di fare un gesto a tutela della propria salute e di quella degli altri. Chi si vaccina regala a sé e agli altri un pezzetto di normalità, che per i più piccoli vuol dire scuola in presenza, sport con gli amici e perché no, anche un film al cinema”.

“Siamo molto fieri di collaborare con il Comune per promuovere la campagna di vaccinazione per i più piccoli. In questi anni come Carrefour Italia ci siamo impegnati per tutelare al massimo la salute di collaboratori, clienti e partner, supportando lo sforzo delle istituzioni locali nell'affrontare la situazione di emergenza, e questa iniziativa ne è un'ulteriore dimostrazione” afferma il Direttore dell'ipermercato Carrefour di Moncalieri Rossi, Massimo Cara: “Vogliamo regalare un sorriso a tutti i bambini che con coraggio si faranno vaccinare, e soprattutto vogliamo lanciare un messaggio per responsabilizzare tutta la comunità”. Il supporto del Banco Alimentare