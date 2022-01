Ambra Angiolini porta in scena la storia di una madre: al Carignano il "Nodo"

Ambra Angiolini è la grande protagonista dello spettacolo "Il nodo", in scena dall'1 al 6 febbraio al teatro Carignano. La co-protagonista è Arianna Scommegna, la regia di Serena Sinigaglia.

Il nodo è un testo lucido, imparziale e attualissimo, firmato da una delle drammaturghe contemporanee americane più apprezzate, Johnna Adams. La vicenda è ambientata in una scuola e racconta il colloquio tra un'insegnante e una madre che ha visto tornare a casa il proprio figlio pieno di lividi e con una sospensione. È una vittima o è lui stesso un carnefice? Quali sono le responsabilità educative dei genitori e quali quelle delle istituzioni scolastiche? Uno spettacolo duro e coraggioso, che ci spinge a riflettere sulle ragioni che portano alla sopraffazione.

Lo spettacolo, prodotto da Società per Attori e Goldenart Production, è in scena per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile.

Spiega la regista Serena Sinigaglia: "Il nodo non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Ed è questo aspetto ad attrarmi di più".