A Nichelino inaugurato il progetto "La Memoria è il nostro tempo" al giardino dei Giusti

"Continuiamo a studiare la storia per non commettere gli stessi errori ed orrori", ha concluso l'assessore Azzolina, che ha voluto ringraziare la consigliera metropolitana Valentina Cera. "Cominciamo un percorso di studio, attività e iniziative che durerà un anno, con l'obiettivo di trasformare la memoria in impegno concreto per una società migliore".