Collegno, inizia il progetto di pulizia di via al Molino al Villaggio Dora

Con un lavoro coordinato tra Amministrazione, Polizia Locale e Cidiu, è iniziato nei giorni scorsi il progetto di pulizia di via al Molino, l’area di Villaggio Dora a Collegno che costeggia il corso del fiume e che negli anni ha presentato criticità nella gestione dei rifiuti.

Il piano si articolerà in diverse fasi, la prima delle quali ha portato alla rimozione degli abbandoni esistenti e alla consegna ai civici 3 e 5 di nuovi bidoni per la raccolta differenziata.

"I bidoni sono stati posizionati in un luogo a servizio esclusivo dei residenti in modo da migliorare la loro raccolta differenziata e proteggerla da chi viene qui ad abbandonare rifiuti", ha detto l’assessore all’Ambiente Enrico Manfredi. "Il prossimo passo sarà monitorare l’andamento di questa azione e successivamente concentrarci sulle utenze non domestiche della zona".

La prima fase del piano ha visto un incontro con i residenti e l’inizio della campagna di comunicazione multilingue che sarà rivolta a tutti i fruitori dell’area, comprese le aziende della zona. Seguiranno le fasi dedicate ai controlli, alle utenze non domestiche e alla verifica di un sistema di sorveglianza.

Soddisfatto il Sindaco Francesco Casciano: "Le criticità di via al Molino hanno origini complesse e richiedono un intervento strutturato: si potranno risolvere con la collaborazione di tutti e se ciascuno farà la propria parte. Un ringraziamento particolare preciò al settore Ambiente comunale, alle forze dell’ordine, a Cidiu e ai cittadini che ci aiuteranno a promuovere buone pratiche e mantenere il decoro".