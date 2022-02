Protesta davanti alle poste: "Vogliamo entrare anche senza green pass", ma vengono respinti [VIDEO]

Green pass obbligatorio, da questa mattina, per svolgere moltissime attività (LEGGI QUI). Tra queste, anche l'accesso agli uffici postali. E proprio davanti alle poste centrali in via Alfieri è andata in scena la protesta di un gruppo di cittadini No greenpass, il movimento di Matteo Brandi Pro Italia, che ha organizzato un volantinaggio "a sostegno - hanno spiegato i manifestanti - delle categorie, soprattutto pensionati, penalizzate dall'assurda richiesta di tessera verde per accedere ai servizi postali".

"A quando quindi l'esibizione del green pass anche per rientrare a casa?", si è chiesto Gianpiero Alaimo, responsabile regionale del movimento. "Solo il cimitero mi è concesso senza tessera verde. Ma prima che ciò avvenga smantelleremo questa angheria", ha rincarato la dose Susanna Lucia, pensionata, tra le occupanti del Rettorato universitario dei giorni scorsi.

I manifestanti hanno provato a entrare negli uffici pur senza green pass e ovviamente sono stati respinti all'ingresso. Una scena analoga è avvenuta all'ufficio postale di via Moretta.