Luigi Fassi è il nuovo direttore di Artissima

Dopo diverse edizioni sotto la direzione di due donne, Ilaria Bonacossa e prima di lei Sara Cosulich, Artissima passa a quella di un uomo: è Luigi Fassi che guiderà la kermesse per il triennio 2022-2024.

"Entro in questo incarico consapevole della responsabilità del ruolo e con la forza dell’entusiasmo di portare avanti la storia di Artissima e il lavoro di chi mi ha preceduto" dichiara il neo direttore.

Succede a Ilaria Bonacossa che dopo cinque anni ha lasciato il posto da direttrice per andare a curare il Museo dell'Arte Digitale a Milano: "Sono convinta che il nuovo direttore Luigi Fassi, con la sua esperienza curatoriale e gestionale in istituzioni pubbliche, garantirà una continuità importante per la crescita della fiera. Torino e l’arte contemporanea sono una diade inscindibile e strategica per il futuro della Città e della Regione".

Chi è Luigi Fassi

Dal 2018 al 2022 è direttore artistico del MAN Museo d’arte della Provincia di Nuoro. Visual Art Curator presso lo Steirischer Herbst Festival di Graz, Austria, dal 2012 al 2017, dal 2009 al 2012 è stato direttore artistico del Kunstverein ar/ge kunst di Bolzano. Helena Rubinstein Curatorial Fellow al Whitney Museum ISP di New York nel 2008-09, ha organizzato mostre per diverse istituzioni internazionalmente.

Dal 2010 al 2017 è stato curatore e coordinatore della sezione Present Future ad Artissima, Torino.

Nel 2016 è stato fellow dell’Artis Research Trip Programme a Tel Aviv in Israele, co-curatore del Festival Curated_by a Vienna in Austria e della XVI edizione della Quadriennale d'Arte di Roma.

È stato membro del comitato di selezione della fiera d’arte contemporanea Artorama di Marsiglia (2019-2022) e curatore del progetto Tomorrow/Todays presso la Cape Town Art Fair in Sud Africa (2019-2022).

Autore di numerosi libri e pubblicazioni monografiche, suoi articoli e testi sono apparsi su Artforum, Mousse, Flash Art, Camera Austria, Site e Domus