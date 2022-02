Immobilizzano il commerciante e svuotano la cassa, minimarket di Moncalieri preso di mira

Sono stati lunghi momenti di paura per un commerciante di via Pastrengo, a Moncalieri, derubato alcuni giorni fa a pochi minuti dalla chiusura del negozio. Due persone sono entrate nel minimarket e mentre uno in pochi istanti ha immobilizzato il titolare, l'altro ha svuotato la cassa.

Magro il bottino, circa 300 euro, i carabinieri che indagano sull'accaduto confidano però nelle telecamere di zona per avere indizi utili per risalire all'identità dei rapinatori.

Possibile che si tratti della stessa banda che un paio di sere fa aveva preso di mira una pizzeria di Nichelino, forzando il vetro per cercare di entrare e puntare al fondo cassa.