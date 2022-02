Ambulanza distrutta in un incidente, Croce Rossa di Mappano: "Aiutateci a ricomprarla"

Raccolta fondi della Croce Rossa di Mappano per ricomprare l’ambulanza distrutta in un incidente. Lo scorso 26 gennaio il mezzo di soccorso stava attraversando un incrocio, regolato da semaforo, tra strada Cuorgnè e via Villaretto quando si è scontrata con un Ford Transit. Uno schianto molto violento, dove fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’ambulanza è stata pesantemente danneggiata: nonostante avesse solo 4 mesi di attività, dovrà essere dismessa e rottamata.

Attività su Falchera, Barriera e Aurora

Il Comitato ha deciso così di lanciare una raccolta per ricompare il mezzo distrutto. “La maggior parte dei nostri servizi sanitari (trasporto dializzati, 118...) – spiegano - è svolta su Torino, soprattutto in zona Falchera, Barriera e Aurora, appoggiandosi sull'ospedale Giovanni Bosco”. “Per un'organizzazione di volontariato come la nostra -aggiungono - perdere un mezzo di soccorso nuovo in questo periodo di emergenza sanitaria ci mette in estrema difficoltà”.

Dove fare una donazione

Da qui l’idea della Croce Rossa di Mappano di chiedere “un aiuto concreto a tutta la nostra comunità e al nostro territorio. Con il vostro supporto sapremo rimboccarci le maniche e superare quest’avversità nel migliore dei modi, come facciamo quotidianamente e sempre abbiamo fatto in passato”. Chi volesse dare il proprio contributo può utilizzare la piattaforma gofund.me al seguente link oppure fare un bonifico qui (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Agenzia di Milano - Piazza Ferrari, 10 IBAN IT58Y0306909606100000079595 intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Mappano)