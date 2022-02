I primi 100 giorni di mandato per Lo Russo: la pagella della minoranza, tra insufficienze e "rimandato"

“Insufficiente” o “rimandato a settembre”. Raggiunto il traguardo dei cento giorni di mandato, per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è tempo di pagella: a dare voti e giudizi gli avversari, i gruppi consiliari di minoranza della Sala Rossa.

Lega: voto 4

Giudizio: “Mi sembra che l’amministrazione – commenta il consigliere Fabrizio Ricca – sia appena iniziata ieri perché non è successo niente. Ci aspettavamo una partenza più veloce, ma il suo immobilismo ricorda quello dei 5 stelle”. “Lo bocciamo perché – aggiunge la capogruppo Elena Maccanti - non ha aggredito le emergenze che ci sono a Torino - dall’anagrafe all’efficientamento della macchina comunale, fino alla manutenzione delle strade - pensando in primis a preservare la sua maggioranza. E’ stato poco coraggioso”. Promosso dal Carroccio Lo Russo solo perché “non avendo ancora fatto nulla, il suo immobilismo non ha prodotto danni”

Fratelli d’Italia: voto 5

Giudizio: “Per noi – spiega il capogruppo Giovanni Crosetto - le emergenze da affrontare i primi 100 giorni erano quella lavorativa, aggravata dalla crisi energetica, e quella della sicurezza, sempre più fuori controllo”. “Per la Giunta Lo Russo invece sembra che l'unica emergenza sia quella ambientale, in quanto l'unica urgenza sembra essere quella di fare piste ciclabili e pedonalizzare Torino” concludono gli esponenti del partito della Meloni.

Forza Italia: voto “non pervenuto!”

Giudizio: “Vediamo un Sindaco e una Giunta immobili e ingessati, - commentano il capogruppo ed il vicecapogruppo Andrea Tronzano e Domenico Garcea - che nei primi cento giorni dall'insediamento sono chiusi dentro il "Palazzo", mentre Torino e i suoi cittadini avrebbero bisogno di progetti, di investimenti e di prospettive per il presente ed il futuro della nostra città”.

Movimento 5 Stelle: voto “rimandato a settembre”

Giudizio: “L'attività amministrativa – chiarisce il capogruppo Andrea Russi - è praticamente ferma: in commissione, a più di tre mesi dall'inizio del mandato, stiamo ancora ascoltando gli assessori sulle linee programmatiche”. “Inoltre, - prosegue - a parte alcune posizioni ideologiche, la continuità con l'amministrazione Appendino è assoluta e per certi versi imbarazzante (piste ciclabili, mobilità, blocchi del traffico, anagrafi, clochard, movida, sentenza imu ICI, progettualità Pnrr, minimarket), ma con risultati decisamente peggiori (il tempo per prenotare la carta di identità è addirittura aumentato)”. “Attualmente il giudizio complessivo non è sufficiente: ci complimentiamo per aver scelto di portare avanti, al netto delle dichiarazioni da campagna elettorale, il lavoro della Giunta Appendino. È una scelta saggia” concludono i pentastellati.

Torino Bellissima: voto "non classificabile"

Giudizio: "In questi primi mesi -sottolinea il capogruppo Paolo Damilano - è mancata un'idea di città, una visione, un progetto di sviluppo che vada oltre il semplice - e doveroso - far funzionare i servizi di base. Torino non ha solo bisogno di manutenzione, ma di rilancio. Su cosa si basi questo rilancio secondo l’amministrazione Lo Russo ancora non è chiaro". Pensiero condiviso dal collega Giuseppe Iannò, che chiarisce come manchi "una progettualità sul rilancio economico. Unica nota positiva l’essere rientrati a pieno titolo nell’Osservatorio Tav". Per Pierlucio Firrao: "L’amministrazione Lo Russo è stata molto lenta nell’avvio, anche se la conoscenza della macchina comunale doveva essere uno dei suoi punti di forza".