Grugliasco, confermato il consiglio d'amministrazione della società Le Serre

" Sappiamo di contare su una squadra coesa, propositiva e dialogante, che comprende il direttore Marco Cucchietti e il revisore Miriana Monetti - continua Marzola -. Il senso di appartenenza che contraddistingue la Società ci fa ritenere parte integrante di essa, di tutto il personale dipendente, amministrativo e non, che a qualsiasi titolo si spende per rendere un servizio gentile e qualificato alla cittadinanza ".

Il consiglio di amministrazione della società Le Serre resterà in carica per un anno, salvo eventuali proroghe nel rispetto delle norme di legge. "Siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui da questo CdA e per questo rinnovo i miei auguri di buon lavoro alle persone che con impegno e passione portano avanti i progetti per la città", conclude il sindaco.