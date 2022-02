Peste Suina, Coldiretti: "Ok alle proposte della Regione per velocizzare indennizzi e depopolamento cinghiali"

“Misure sicuramente necessarie quelle proposte dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi alla Giunta regionale affinché gli allevatori possano ricevere in tempi rapidi i primi indennizzi, visto che devono far fronte alle prescrizioni delle Asl per tutelarsi dalla Peste Suina Africana, e per far fronte alla necessità di depopolamento, a livello regionale, con nuovi piani di contenimento dei cinghiali, arrivando ad abbattere circa 50 mila capi in Piemonte”, è quanto commentano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale rispetto ai metodi di gestione dell’epidemia di Peste Suina Africana che l’assessorato alla Sanità ha proposto tenendo conto dell’impatto economico che questa situazione sta generando sul territorio, ma anche sull’economia dell’intero Paese a causa dei blocchi commerciali che si stanno generando.