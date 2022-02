Stellantis, arrivano questo mese in busta i bonus produttività: circa 1400 euro per gli operai

Una media di 1400 euro di bonus per i dipendenti del Gruppo Stellantis in Italia, che saranno erogati in questo mese. Lo hanno comunicato i vertici dell'azienda ai sindacati: il bonus è legato agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto collettivo specifico di lavoro. I risultati variano a seconda dei risultati, misurate con gli indicatori previsti dal Contratto (introdotti nel 2015 e rinnovati nel 2019), realizzati da ogni singola unità produttiva.