Vincenzo Salemme al teatro Alfieri con lo show "Napoletano? E famme ‘na pizza!"

Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito al Manzoni di Milano con il suo spettacolo ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’ (più di novemila spettatori dal 4 al 16 gennaio), il tour teatrale di Vincenzo Salemme sarà di scena al Teatro Alfieri da stasera 3 febbraio a domenica 6.

Uno show, questo, in cui il commediografo porta in scena insieme alla sua Compagnia una pièce che gioca con i cliché, o meglio con i luoghi comuni, di chi è nato nel capoluogo partenopeo. Uno spettacolo applaudito dalla critica e dal pubblico, che ha fatto tornare il teatro, in tempo di pandemia, nuovamente un luogo di aggregazione (sempre nel rispetto delle norme sanitarie) e di cultura.

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è tratto dal suo libro più recente. Il titolo fa riferimento a una battuta di una sua commedia teatrale, “e fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. "E sì", spiega Salemme, "perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mammà... e via così con gli stereotipi che rischiano di rendergli la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente".

TEATRO ALFIERI - piazza Solferino 4 - dal 3 al 6 febbraio ore 20.45 - info www.ticketone.it