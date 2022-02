Nidi e materne superano il Covid: in una settimana a Torino calano di un terzo le strutture chiuse

Ma si estende il confronto alla scorsa settimana si nota un drastico calo dei bambini costretti a casa in DAD. Andando a guardare i dati di giovedì scorso, il 27 gennaio risultavano ferme 198 sezioni. Il giorno successivo si scendeva a 167, per arrivare a lunedì 31 gennaio a 130 classi dove i piccoli potevano vedere gli educatori e maestre non dal vivo ma attraverso uno schermo.

E lo scenario sembra destinato completamente a mutare alla luce del nuovo decreto che vuole ridurre le restrizioni. Le norme, che dovrebbero essere operative dal 7 febbraio, prevedono che negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid e non più alla presenza di un caso come avviene oggi. Resta poi confermato l'obbligo di mascherina per i docenti.