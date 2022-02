Nasce l'associazione italiana ristoratori di strada presieduta dal torinese Alfredo Orofino

Il torinese Alfredo Orofino è il presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada, nata nei giorni scorsi a Roma. Nel corso del Gran Galà di presentazione, ospitato dalla Stazione Birra, Orofino ha illustrato gli obiettivi della nuova realtà da lui fortemente voluta, che già conta in Piemonte circa trenta associati: "L’evento di oggi sancisce per noi professionisti dello Street Food l'inizio di un nuovo percorso. Grazie al lavoro svolto in questi anni abbiamo fidelizzato un pubblico sempre più vasto: la scelta di puntare sulla qualità e sull'eccellenza si è rivelata vincente. È giunto ora il momento di affrontare una nuova sfida, che richiede a tutti gli operatori un nuovo livello di organizzazione e di programmazione".

"Solo lavorando insieme potremo sviluppare al meglio le nostre potenzialità e farci ascoltare dalle istituzioni. Quella del ristoratore di strada è una professione a tutti gli effetti, ma a livello legislativo si trova ancora relegata in un limbo dal quale occorre uscire al più presto", ha concluso Orofino.