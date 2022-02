A Porta Palazzo, sequestrate oltre 300 scatole di farmaci illegali, insieme a vestiti contraffatti e alimenti malconservati

1500 confezioni di spezie, 300 pesci essiccati e 28 spiedini, oltre 200 confezioni di altri alimenti, 362 confezioni di farmaci e 15 capi di abbigliamento: sono i numeri delle merci sequestrate ieri mattina dagli agenti della Polizia Municipale all'interno di un magazzino posto nell'interrato di un edificio di Piazza della Repubblica.

Nei giorni precedenti, i ‘civich’ del Comando Territoriale di Porta Palazzo avevano notato e tenuto sotto osservazione un gruppo di donne nigeriane che, nei pressi dell'area mercatale, vendevano abusivamente alimenti etnici della cucina nigeriana, pesci essiccati e spezie in cattivo stato di conservazione, oltre a prodotti farmaceutici quali creme schiarenti, antimicotiche, lenitive, prive di qualsiasi indicazione e dell’autorizzazione dell'AIFA.

I movimenti effettuati dalle donne per rifornirsi delle merci, hanno condotto gli agenti fino alla cantina magazzino dove, nello stesso ambiente maleodorante nel quale erano conservati i prodotti alimentari e quelli farmaceutici, i ‘civich’ hanno rinvenuto capi di abbigliamento con marchi contraffatti delle più note case di moda.

Tre donne sono state deferite all'Autorità Giudiziaria in concorso per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione finalizzata alla vendita abusiva e per commercializzazione di farmaci privi di autorizzazione e merci con marchi contraffatti.