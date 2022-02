Camera, Futures: da febbraio, due nuovi spazi indipendenti per due giovani talenti

Sono quattro le mostre in contemporanea che CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, insieme a quattro spazi di arte indipendenti di Torino, porta in città in questo mese di febbraio: dal 4 febbraio inaugurano lo stesso giorno "A Study On Waitressing" di Eleonora Agostini da Almanac Inn e "Non c'è quiete dopo la tempesta" di Matteo De Mayda da CRIPTA747, mentre sono ancora visitabili Lessico "Familiare" di Silvia Rosi da Recontemporary e "Diachronicles" di Giulia Parlato da Mucho Mas!.