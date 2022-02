Si annuncia un altro weekend all'insegna di sole e alta pressione su Torino e provincia

L’alta pressione sarà ancora dominante sul Piemonte. Nel weekend nuvolosità bassa e nebbie sulle pianure, più sole in montagna e qualche precipitazione sulle zone di confine tra Valle d’Aosta e Francia. Temperature massime superiori alla media del periodo.

A Torino avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 5 e domenica 6 febbraio

Cielo in prevalenza soleggiato sulle zone alpine, più nuvoloso in pianura con nebbie anche persistenti sulle zone di campagna. In città per lo più soleggiato.

Temperature in leggero calo oggi nelle minime con valori tra 2 e 4 °C, massime in leggero aumento fino 13/14 °C. Domenica minime stazionarie o in lieve calo.

Venti deboli di direzione variabile, raffiche di Foehn sui crinali alpini settentrionali in aumento di intensità ed espansione a partire da domenica sera, che però non dovrebbero arrivare fino in città.

Da lunedì 7 febbraio

Temporaneo cedimento dell’alta pressione con nuovo fronte freddo lunedì, ma ancora senza precipitazioni degne di nota. Temperature in calo che poi risaliranno a partire dal 8 febbraio. Precipitazioni assenti ancora almeno per tutta la settimana.