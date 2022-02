Un'asta benefica e uno spettacolo teatrale con Edoardo Mecca per dire no al bullismo

"Oggi oltre il 22% degli studenti subiscono azioni di bullismo dai coetaeni e 2 su 3 di loro non ne parlano, per paura di essere giudicati o perché non sanno a chi chiedere aiuto. Ecco il senso della nostra campagna di sensibilizzazione, che come Aief presentiamo il 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il Bullismo". Così Tommaso Varaldo, presidente dell'associazione infanzia e famiglia Aief, presenta l'iniziativa che lunedì vedrà a Rivoli un'asta di beneficenza e uno spettacolo teatrale, "Avrei soltanto voluto", di Simone Cutri e con Edoardo Mecca. In programma, anche "Parole per quattro stagioni" di Eugenio Bolley.

L'appuntamento è alle 20.30 al Circolo della Musica di Rivoli, in via Rosta 23. La partecipazione alla serata di beneficenza prevede una donazione da 50 euro a persona all'Aief. "Daremo a 5000 studenti delle scuole superiori una cartolina con un messaggio che riscopre il valore sociale dell'arte e che è dedicato a Michele Ruffino, un ragazzo di Rivoli che si è tolto la vita a causa del bullismo", dice ancora Varaldo. "I segni si devono trasformare in parole e le parole in azione".