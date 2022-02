Il mercato di Campagna Amica dona cibo alle famiglie torinesi in difficoltà

Coldiretti Torino in prima fila nella lotta agli sprechi alimentari. Nel weekend dedicato alla sensibilizzazione su questa vera e propria piaga il mercato torinese di Campagna Amica, nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio, accoglierà i consumatori in piazza Palazzo di Città con le proposte di ricette antispreco proposte dagli agriturismi di Terranostra Torino.

Nello stesso mercato sarà attivo il banco di Fa Bene, il progetto di Coldiretti Torino e S-Nodi Caritas per raccogliere il cibo comprato dai clienti per essere donato alle famiglie in difficoltà. Si tratta di frutta e verdura freschissime di alta qualità, ma anche di formaggi, carni, biscotti e tanti altri prodotti a Km zero dei contadini di Campagna Amica che possono così arrivare sulle tavole delle famiglie più colpite dalla crisi.

I volontari del progetto Fa Bene ogni domenica raccolgono la spesa offerta dai frequentatori del mercato contadino. A queste donazioni di prodotti appena acquistati si aggiungono quelle dei titolari dei banchi. Presso il punto del progetto Fa Bene, arrivano le famiglie che, con discrezione, ricevono le borse con il cibo.

Nel 2021, anno caratterizzato dal calo di frequentazione dei mercati e da una presenza non costante dei volontari del progetto, sono stati raccolti 7.200 kg di prodotto, principalmente frutta e verdura freschi. In media, alle famiglie che si appoggiano al progetto, sono stati distrbuiti 144 kg di prodotto ogni domenica.

"Oltre l’idea di spreco – sottolinea Tiziana Ciampolini, presidente di S-Nodi-Caritas - Il mercato è un sistema ecologico che trasforma e genera valore per tutti: per i produttori che trasformano il surplus di produzione in risorse per persone che non possono acquistare cibo di qualità; per tutti i clienti del mercato Coldiretti che donano cibo di qualità, con facilità e trasparenza, a cittadini in situazione di bisogno; per i cittadini in fragilità che ricevono con regolarità cibo fresco e di qualità attraverso le donazioni di altri cittadini e produttori agricoli".