Una "New Era" per il Cinema Teatro Maffei con proiezioni, spettacoli teatrali, esposizioni

A chiudere il palinsesto lunedì 14 febbraio sarà Teresa Cinque, che firmerà le copie del suo libro "Amorologia", in vendita presso il Maffei, dopo lo stand up “Errori di base”.

A inaugurare la “cinque giorni” di NEW ERA sarà l’esposizione "Trans of Turin" , un progetto foto-narrativo che dà voce a otto persone transessuali ritratte nelle otto circoscrizioni di Torino. La ricca programmazione, che si concluderà lunedì 14 febbraio, vedrà anche live radio, spettacoli teatrali, film, performance e live show e molte altre experience artistiche (si allega programma completo).

Si chiama "New Era" la nuova proposta culturale del Cinema Teatro Maffei che aprirà le proprie porte il 10 febbraio con un claim "invadetelə senza paura; dateci una mano a crearne il futuro; adottatelə ed educatelə insieme a no. Cerchiamo insieme di forgiare la visione fuori dal binario".

Un po' come il New Era, il celebre cappellino con visiera, capace di mimetizzarsi su una passerella così come in uno skatepark, must controtendenza sul palco di una freestyle battle come tra il pubblico di un live pop, Cinema Teatro Maffei vuole diventare un prodotto di massa.

"In un periodo in cui la nostra normalità è continuamente messa in dubbio dal dilagare di una pandemia che offusca il presente e le certezze del futuro, Nuova Era nasce con una presa di coscienza degli errori compiuti - scrivono dal direttivo del teatro di San Salvario -. Il Mondo impone una nuova empatia verso tutti i suoi esseri viventi: umani, animali e vegetali, obbligandoci ad essere parte di un sistema di cui non si può più essere protagonisti, in quanto cittadini di quell'Occidente agiato che ha piegato l'intero pianeta alle proprie esigenze. Cercare una soluzione nella resilienza di modelli politici, sociali e culturali conservativi risulta ogni giorno più critico e difficile da sostenere".