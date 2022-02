Alberi caduti e rami spezzati sulla strada sono il risultato dal forte vento che questa notte ha soffiato anche in Valle di Susa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere le piante abbattute in diverse aree, come il Colle del Lys, zna bassa valle Rubiana, ma anche Almese, Avigliana, Villar Dora.