"Cuore di giaguaro": screening cardiologici gratuiti al MAUTO

Il Mauto apre gli spazi del proprio museo per dare l'opportunità a chiunque lo desideri di effettuare una visita cardiologica domenica 13 febbraio dalle 9 alle 19.

L'iniziativa è nata cogliendo l'occasione della festa di San Valentino, in collaborazione con Jaguar Drivers Club Italia e con l'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, presieduto dal prof. Francesco Fedele, titolare della Cattedra di Cardiologia dell'Università Sapienza di Roma, che sarà presente al Museo per coordinare il suo staff.