Figli coppie gay, dal tribunale stop al doppio cognome. Lo Russo: "Ci costituiamo in giudizio" [VIDEO]

Il Comune di Torino si costituisce in giudizio, contro il decreto del Tribunale, che ha rigettato la richiesta di attribuzione del doppio cognome al figlio di una coppia di due madri. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo, che spiega: "Il 18 febbraio è fissata l'udienza in Corte d'Appello: questa mattina, con una delibera, abbiamo dato mandato all'avvocatura per difendere la legittimità amministrativa dell'operato". "Atto di stato civile ritenuto illegittimo"

La causa nasce perché il Comune di Torino ha iscritto nel proprio registro anagrafico il figlio di due madri, che hanno poi chiesto l'attribuzione del doppio cognome al tribunale. Un'istanza che è stata rifiutata, come ha spiegato l'assessore Jacopo Rosatelli, perché "l’atto di stato civile fatto dal Comune è illegittimo". "Legittimo iscrivere figlio di coppia omogenitoriale" "Come Città - ha proseguito - difendiamo le ragioni del nostro operato. Per noi è legittimo iscrivere il figlio di una coppia omogenitoriale come figlio di quella coppia e quindi speriamo di convincere la Corte d’Appello del fatto che questo atto amministrativo sia giusto". "Se ci darà ragione - ha aggiunto - sarà un fatto giuridico e politico molto rilevante. Le nostre convinzioni vanno al di là e sul piano politico continueremo la nostra battaglia".

Torino prima Città in Italia a trascrivere all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali