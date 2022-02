Mascherine per caserme, anche due carabinieri torinesi tra i quattro arrestati

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate, a vario titolo, per corruzione aggravata, falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e omissione atti d’ufficio, per presunti acquisti gonfiati di mascherine per le caserme dell'Arma di Torino