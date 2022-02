Cafasse, l'incendio sul Monte Basso ha ripreso a bruciare: in corso l'intervento dei vigili del fuoco

Ha ripreso a bruciare l’incendio che sembrava domato sul monte Basso, a Cafasse. A prendere fuoco, nella tarda serata d ieri, il versante di Germagnano, con le fiamme e il fumo ben visibili dalle persone che risiedono in valle. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i volontari dell’Aib, impegnati da lunedì in valle di Lanzo per contenere gli incendi boschivi alimentati dal vento e dalla siccità