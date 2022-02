Domani Camera propone il documentario 'Hot spots: Martin Parr in the American South'

In occasione della mostra Martin Parr. We Love Sports, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia propone domani, giovedì 10 febbraio alle ore 18.30, la proiezione del documentario Hot spots: Martin Parr in the American South (USA, 2013, 30’), un’approfondita testimonianza sul lavoro del fotografo inglese, alla sua prima commissione da parte dell’High Museum of Art di Atlanta.