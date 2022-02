Incendio tetto in un'abitazione di Sant'Antonino di Susa, i pompieri spengono il rogo

Poco prima delle 16 la squadra dei vigili del fuoco di Susa e quella volontaria di Borgone sono intervenute a Sant’Antonino in via Vignassa per l'incendio di un tetto.

Circa 60 mq di copertura di un’abitazione in fase di ristrutturazione sono stati coinvolti dalle fiamme.

Le squadre hanno estinto l’incendio e rimosso i pannelli in lamiera coibentata per consentire una migliore bonifica.